Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова показала лучший результат на Кубке Москвы (Мемориале Куца), информирует ТАСС.

36-летняя спортсменка, выступавшая на турнире вне конкурса, сумела с первой попытки преодолеть планку на высоте 1,98 метра. Это пятый результат сезона в мире. Лидером является россиянка Мария Ласицкене (2,04). Чичерова пыталась также преодолеть высоту 2,00, однако все три попытки оказались безуспешными.

Июльский чемпионат России в Казани стал для Чичеровой первым стартом после двухлетнего отстранения. На турнире в столице Татарстана спортсменка заняла второе место с результатом 1,90 метра, уступив чемпионке мире Ласицкене (2,00 м).

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