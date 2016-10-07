Чичерова пока не приняла решения о завершении карьеры

Супруг россиянки Анны Чичеровой Геннадий Черновол подчеркнул, что на данный момент спортсменка, лишенная бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года за употребление допинга, не приняла решения о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что после перепроверки в допинг-пробе Чичеровой, взятой на Играх, было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Результаты спортсменки, которые она показала в последующие два года после Игр-2008, аннулированы.

- Аня пока не приняла решения о завершении своей спортивной карьеры, - приводит ТАСС слова Черновола.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) намерен в индивидуальном порядке рассмотреть вопрос передачи бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года россиянке Елене Слесаренко.