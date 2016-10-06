Чичерова может обжаловать решение МОК о лишении ее бронзы Игр-2008 в CAS

Руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова сообщила, что прыгунья в высоту Анна Чичерова может оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении ее бронзовой медали, завоеванной на Олимпийских играх-2008. Соответствующее решение МОК принял после перепроверки допинг-пробы россиянки, в которой был обнаружен туринабол. ОКР в конце мая подтвердил, что получил от Международного олимпийского комитета (МОК) письмо о том, что результаты перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр-2008 у 14 российских спортсменов, 11 из которых – легкоатлеты, показали положительный результат. Среди них оказалась Чичерова, которая в Пекине заняла третье место, а в 2012 году выиграла золото на Играх в Лондоне. В начале июля ИААФ уведомила Чичерову об отстранении от соревнований.

– Решение МОК еще может быть обжаловано в суде, – цитирует "Р-Спорт" Бриллиантову. – Как я понимаю, у Чичеровой есть адвокаты, которые занимаются всей юридической стороной вопроса, связанного с обвинениями в употреблении запрещенных препаратов во время Олимпиады в Пекине. Обжаловать решение можно в CAS. Я знаю, что у Чичеровой есть адвокаты. По-моему, швейцарцы, то есть это достаточно серьезное представительство и защита.