Чичерова может начать выступать после дисквалификации, если вернет призовые

Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту россиянка Анна Чичерова, срок дисквалификации которой истек 30 июня 2018 года, сможет принимать участие в соревнованиях после возврата ранее выигранных призовых сумм в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ). Об этом сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова. По ее словам, ВФЛА не имеет данных о сумме призовых, которые необходимо возвратить Чичеровой.

Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре 2016 года лишил Чичерову бронзы Олимпиады-2008, так как в ее допинг-пробе после перепроверки были обнаружены следы запрещенного препарата туринабол. Спортсменка позднее заявила, что подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS впоследствии ее отклонил, оставив в силе вердикт дисциплинарной комиссии МОК.

- Есть правила проведения соревнований ИААФ, в том числе и правила выхода из дисквалификации, - цитирует "РИА Новости" Иконникову. - Помимо срока истечения дисквалификации, спортсмену необходимо еще вернуть (завоеванные) медали и призовые суммы. Что касается медалей, насколько мне известно, Анна вернула медали. Остался вопрос с призовыми. Дисквалификация у Анны закончилась, и после возврата призовых IAAF она может спокойно выступать.

В федерацию не приходила информация о сумме призовых, она поступает непосредственно спортсмену. Как только переводятся деньги и в федерацию приходит информация из департамента финансов ИААФ, что деньги возвращены и поступили на счет, то спортсмен буквально уже на следующий день может участвовать в соревнованиях.