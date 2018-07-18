Чичерова может быть заявлена на чемпионат России, если уладит противоречия с ИААФ

Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, лишенная возможности выступать в соревнованиях из-за не до конца урегулированных финансовых отношений с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ), может быть заявлена для участия в чемпионате России в Казани вплоть до начала женских стартов в прыжках в высоту, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

30 июня у Чичеровой истек срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Как сообщила 35-летняя спортсменка, она не имеет права выступать на соревнованиях до тех пор, пока не решит финансовые вопросы с ИААФ. Речь идет о невозвращенных призовых, полученных Чичеровой за выступления на чемпионате мира-2009 и двух финалах "Гран-при", которые пришлись на период аннулирования результатов.

"Чичерова есть в предварительной заявке сборной Москвы на этот турнир, - отмечается в сообщении. - ВФЛА приняла решение пойти этой спортсменке навстречу и заявить ее на соревнования даже в день старта за несколько часов до начала женских прыжков высоту. В случае, если будут решены все финансовые противоречия с ИААФ".

Финал чемпионата России в женских прыжках в высоту стартует 19 июля. Менеджер Павел Воронков, помогающий Чичеровой решать возникшие финансовые вопросы, считает, что шансов выступить в Казани у спортсменки мало.

- Они тают с каждой минутой. Нужно провести платеж, получить соответствующее письмо из IAAF, все это займет определенное время. Мне кажется, вероятность того, что Анна выступит на чемпионате России, весьма мала, - сообщил Воронков.