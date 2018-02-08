17:33 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Чичерова и еще пять российских легкоатлетов признали санкции ИААФ за допинг

Анна ЧИЧЕРОВА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Анна ЧИЧЕРОВА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Шесть российских легкоатлетов признали санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ВФЛА. К ним относятся прыгунья в высоту Анна Чичерова, прыгун в длину Кирилл Сухарев, ходок Михаил Рыжов, а также бегуны Юлия Зарипова, Татьяна Андрианова и Евгений Борисов.

Напомним, Чичерова была дисквалифицирована на два года до 30 июня 2018 года. Повторный анализ допинг-пробы спортсменки, отобранной на Олимпийских играх-2008, выявил наличие туринабола.

 

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/89874

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
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rusfed 2.0

Почитал ниже комментарии - подивился. Это ж формальная процедура выше описана по прежним, уже давно объявленным, дисквалификациям. А не новые "признания"

23:24

ЛокоМотив

все это болтовня,где суды?где нищие бродяги освальд с маклареном?

23:20

За мир во всем мире

Ежели б не фанси беарз, никто б и не знал что Серена У. без преднизалона не может ракетку держать... А нашим надо сразу признаться в употреблении допинга на всех будущих спортивных мероприятиях, так же в балете, где у нас пока все нормально, но скоро что-то найдут...ну и разваленную старую часовню заодно..

22:29

За мир во всем мире

))))) надо было им в астматики записаться... или заявить о гиперактивности мозга, рассеянном склерозе и хроническом педикулезе.. или стать сереной уильямс или гимнасткой байлз... если болен - занимайся лечебной гимнастикой, а не «спортом больших достижений». Вывод- либо запретить, либо разрешить ВСЕМ. Если есть терапевтические исключения - сообщать всем ... Если болен и хочешь , чтобы соблюдалась врачебная тайна - быстренько берем палочки для скандинавской ходьбы и в парк..или в САД )))) в САД, ГОСПОДА !

22:23

yspesh4

Аня, Аня, тебеж 35 лет, все уже, ловить нечего, Лондон не отобрали, зачем? Проехали давно. Не понимаю( Борзаковский, может ты понимаешь?

22:08

sukhoy63

Джин_SM(v3)тогда. если бы в вас плюнули все чемпионы, вы бы утонули.

21:49

Джин_SM(v3)

Так вот смотришь на чемпионов радуешься успехам... А потом, бац... И признание, что допинг был!И ощущение, что в тебя просто плюнули смачно...

21:39

miker65

Не верю! Клевета! Не было никакого допинга! Не слыхали что ли, что наш главарь сказал? -Это же придурок с наличием проблем с законом! Это Гриша в мочу подсыпал черт знает что из-за своей дури в башке!

21:37

mobile_actor

Так, глядишь, лет через 10 и сочинские допинг-«чемпионы» начнут сознаваться.

21:15

KonstantinLutsky

Пусть кто-нибудь из членов ВАДА докажет, что можно показывать результаты на уровне ЧМ или ОЛимпиады в легкой атлетике, , лыжах и т.д. без употребления химии, каким бы талантом человек при этом не был. Пусть докажут, что эти результаты вполне в зоне человеческих возможностей...

20:38

rusfed 2.0

Вспомнилось последнее интервью Родченкова Зеппельту: рецепт успеха в Пекине-2008 - полтаблетки туринабола, на следующий день полтаблетки метанолона, на следующий день полтаблетки оксандролона

20:10

shpasic

даже эти признали санкции ИААФ, только МОК не может признать решение CAS, бгг))

19:26

ozozolio

Тут патриотов как ветром сдуло

19:22

Бен Ричардс

Тарасова,прячь руку!

18:24

SSergey

Печалька!Эх...

18:08