Чичерова и еще пять российских легкоатлетов признали санкции ИААФ за допинг

Шесть российских легкоатлетов признали санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ВФЛА. К ним относятся прыгунья в высоту Анна Чичерова, прыгун в длину Кирилл Сухарев, ходок Михаил Рыжов, а также бегуны Юлия Зарипова, Татьяна Андрианова и Евгений Борисов.
Напомним, Чичерова была дисквалифицирована на два года до 30 июня 2018 года. Повторный анализ допинг-пробы спортсменки, отобранной на Олимпийских играх-2008, выявил наличие туринабола.
rusfed 2.0
Почитал ниже комментарии - подивился. Это ж формальная процедура выше описана по прежним, уже давно объявленным, дисквалификациям. А не новые "признания"
23:24
ЛокоМотив
все это болтовня,где суды?где нищие бродяги освальд с маклареном?
23:20
За мир во всем мире
Ежели б не фанси беарз, никто б и не знал что Серена У. без преднизалона не может ракетку держать... А нашим надо сразу признаться в употреблении допинга на всех будущих спортивных мероприятиях, так же в балете, где у нас пока все нормально, но скоро что-то найдут...ну и разваленную старую часовню заодно..
22:29
За мир во всем мире
))))) надо было им в астматики записаться... или заявить о гиперактивности мозга, рассеянном склерозе и хроническом педикулезе.. или стать сереной уильямс или гимнасткой байлз... если болен - занимайся лечебной гимнастикой, а не «спортом больших достижений». Вывод- либо запретить, либо разрешить ВСЕМ. Если есть терапевтические исключения - сообщать всем ... Если болен и хочешь , чтобы соблюдалась врачебная тайна - быстренько берем палочки для скандинавской ходьбы и в парк..или в САД )))) в САД, ГОСПОДА !
22:23
yspesh4
Аня, Аня, тебеж 35 лет, все уже, ловить нечего, Лондон не отобрали, зачем? Проехали давно. Не понимаю( Борзаковский, может ты понимаешь?
22:08
sukhoy63
Джин_SM(v3)тогда. если бы в вас плюнули все чемпионы, вы бы утонули.
21:49
Джин_SM(v3)
Так вот смотришь на чемпионов радуешься успехам... А потом, бац... И признание, что допинг был!И ощущение, что в тебя просто плюнули смачно...
21:39
miker65
Не верю! Клевета! Не было никакого допинга! Не слыхали что ли, что наш главарь сказал? -Это же придурок с наличием проблем с законом! Это Гриша в мочу подсыпал черт знает что из-за своей дури в башке!
21:37
mobile_actor
Так, глядишь, лет через 10 и сочинские допинг-«чемпионы» начнут сознаваться.
21:15
KonstantinLutsky
Пусть кто-нибудь из членов ВАДА докажет, что можно показывать результаты на уровне ЧМ или ОЛимпиады в легкой атлетике, , лыжах и т.д. без употребления химии, каким бы талантом человек при этом не был. Пусть докажут, что эти результаты вполне в зоне человеческих возможностей...
20:38
rusfed 2.0
Вспомнилось последнее интервью Родченкова Зеппельту: рецепт успеха в Пекине-2008 - полтаблетки туринабола, на следующий день полтаблетки метанолона, на следующий день полтаблетки оксандролона
20:10
shpasic
даже эти признали санкции ИААФ, только МОК не может признать решение CAS, бгг))
19:26
ozozolio
Тут патриотов как ветром сдуло
19:22
Бен Ричардс
Тарасова,прячь руку!
18:24
SSergey
Печалька!Эх...
18:08