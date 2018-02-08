Чичерова и еще пять российских легкоатлетов признали санкции ИААФ за допинг

Шесть российских легкоатлетов признали санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ВФЛА. К ним относятся прыгунья в высоту Анна Чичерова, прыгун в длину Кирилл Сухарев, ходок Михаил Рыжов, а также бегуны Юлия Зарипова, Татьяна Андрианова и Евгений Борисов.

Напомним, Чичерова была дисквалифицирована на два года до 30 июня 2018 года. Повторный анализ допинг-пробы спортсменки, отобранной на Олимпийских играх-2008, выявил наличие туринабола.