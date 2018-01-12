Четыре россиянина подали заявки на участие в зарубежных стартах

Легкоатлеты Вилена Комарова, Степан Кекин, Александр Комаров и Татьяна Швыдкина подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах. Теперь находятся на рассмотрении 74 заявки: 36 упрощенных и 38 - обычных.

- Сегодня в ИААФ были поданы упрощенные заявки от Вилены и Александра Комаровых, Степана Кекина и Татьяны Швыдкиной, - цитирует ТАССпресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталью Юхареву.

Комарова и Кекин специализируются в многоборье, Комаров - в беге на средние дистанции, Швыдкина - прыгунья с шестом.

ИААФ год назад приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям ИААФ, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября ИААФ приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

