Чермошанская дисквалифицирована на два года за допинг

Россиянка Юлия Чермошанская дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба ВФЛА. Спортсменка подписала специальную форму признания санкций за нарушение.

Ранее МОК лишил сборную России золота Олимпийских игр 2008 года в Пекине в женской эстафете 4х100 м из-за положительной допинг-пробы Чермошанской.

Проба Чермошанской, которая входила в состав команды, по итогам перепроверки дала положительный результат на запрещенные стероиды станозолол и туринабол. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, достигнутые в период с 20 августа 2008 года (даты отбора положительной пробы) по 19 августа 2010 года.

Напомним, вместе с Чермошанской в эстафете выступали Евгения Полякова, Александра Федорива и Юлия Гущина.

Также на два года дисквалифицированы россияне Анна Омарова и Сослан Цирихов, которые выступали в толкании ядра. В их пробах обнаружен туринабол. Аннулированию подлежат результаты Омаровой, достигнутые в период с 29 августа 2011 года по 28 августа 2013 года. Цирихов лишится результатов, достигнутых в период с 15 августа 2013 по 14 августа 2015 года.