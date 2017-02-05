Чемпион Европы Шустов завершил карьеру

Чемпион Европы в прыжках в высоту Александр Шустов сообщил, что принял решение завершить карьеру. Последним турниром, в котором он принимал участие, стал чемпионат России, проходивший в июне 2016 года в Чебоксарах.

- Я закончил, потому что время, возраст... Умею, могу, но организм не железный, мы не имеем запасных частей, - приводит "Р-Спорт" слова Шустова. - Можно сказать, я "рассыпался". Лето попытался отжить, но понял, что уже не могу, да и желание пропало. Реализовался через постоянную боль.

Сейчас занимаюсь семьей. Кроме того, я вхожу в президиум ВФЛА. Считаю большой честью, что за меня отдали голоса представители регионов. Я легкую атлетику не оставляю, она в любом случае, особенно прыжки в высоту, моя любовь и жизнь. Буду думать о реализации своих идей и потенциала.