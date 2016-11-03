CAS рассмотрит иск Балахничева к ИААФ об отмене пожизненной дисквалификации

Спортивный арбитражный суд (CAS) в период с 14 по 17 ноября рассмотрит иск бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничева к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает пресс-служба CAS. Также в эти сроки планируется рассмотрение иска старшего тренера сборной России Алексея Мельникова к ИААФ.

Комитет по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций пожизненно отстранил бывшего президента ВФЛА Балахничева от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. После принятого решения Балахничев заявил, что считает дисквалификацию "политическим заказом".

