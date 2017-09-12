CAS рассмотрит апелляцию на лишение сборной Ямайки золота Олимпиады-2008 в ноябре

Спортивный арбитржный суд в Лозанне 15 ноября рассмотрит апелляцию ямайского бегуна Несты Картера на лишение его и его партнеров по сборной золота Олимпиады-2008 в эстафете 4x100 м. МОК лишил Ямайку награды после перепроверки пробы Картера, давшей положительный результат на туринабол.

Решением МОК вся сборная Ямайки в составе Картера, Усэйна Болта, Майкла Фрэйтера и Асафы Пауэлла дисквалифицирована и лишена наград. Отметим, что уже на следующий день после этого решения Болт, являющийся теперь "только" 8-кратным олимпийским чемпионом, вернул свою медаль Игр в Пекине. ​Если апелляция Картера будет удовлетворена, Болту вернется его девятое золото.