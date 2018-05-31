CAS рассмотрит апелляцию Карамашевой 11 июня

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции дисквалифицированной на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил российской легкоатлетки Светланы Карамашевой пройдут 11 июня, информирует пресс-служба суда.

В январе CAS дисквалифицировал россиянку на два года и шесть месяцев. У спортсменки были откронения в показателях в паспорте крови. Отсчет дисквалификации ведется с 7 июня 2017 года. Результаты Карамашевой в период с 14 июля 2012 года по 6 августа 2014 года аннулированы.

30-летняя Карамашева выступает в беге на средние и дальние дистанции. Она трижды становилась чемпионкой России - в 2012 году на дистанции 2 км, в 2013 и 2014 годах - в беге на 1500 м.