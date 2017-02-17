14:08 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

CAS принял апелляцию от Картера на лишение золота Олимпиады-2008

0
0
0
0

Спринтер Неста Картер подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне  на решение МОК лишить сборную Ямайки золотой медали Олимпиады в Пекине, информирует официальный сайт CAS. Его дело рассмотрит комиссия из трех арбитров. После перепроверки допинг-пробы Картера, который бежал в составе эстафеты 4x100 м, в его организме было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Решением МОК вся сборная Ямайки в составе Картера, Усэйна Болта, Майкла Фрэйтера и Асафы Пауэлла дисквалифицирована и лишена наград. Отметим, что уже на следующий день после этого решения Болт, являющийся теперь "только" 8-кратным олимпийским чемпионом, вернул свою медаль Игр в Пекине. ​

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ