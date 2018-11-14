CAS пока не определился с датой слушания иска ВФЛА к ИААФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пока не определился с датой рассмотрения иска Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Об этом сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

26 сентября ВФЛА подала иск к ИААФ в Спортивный арбитражный суд, в котором указала на необоснованность решения по нахождению в дорожной карте по восстановлению следующих критериев: признание российскими властями выводов комиссии Ричарда Макларена о вовлечении российских властей в схему сокрытия применения допинга российскими спортсменами, а также предоставление российскими властями информации и доступа к закрытым данным Московской антидопинговой лаборатории.

- По нашей информации, CAS пока не определился с датой слушания нашего иска, - цитирует ТАСС Шляхтина.

ИААФ в конце 2015 года на фоне разразившегося допингового скандала приняла решение приостановить членство ВФЛА в организации и выработала дорожную карту по восстановлению, в которой присутствовало более 200 критериев и условий. К настоящему времени практически все они являются выполненными.