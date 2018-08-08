CAS отклонил апелляцию Марии Савиновой-Фарносовой

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской бегуньи Марии Савиновой-Фарносовой. В феврале 2017 года россиянка была дисквалифицирована на 4 года, начиная с 24 августа 2015 года, на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Все ее результаты с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года были аннулированы, в том числе ее лишили золотой медали Олимпийских игр-2012. Савинова-Фарносова подала протест в CAS, но получила отказ.

Таким образом, теперь золотую медаль Игр-2012 получит Кастер Семеня, россиянка Екатерина Поистогова, финишировавшая третьей, получит серебро, а кенийка Памела Джелимо - бронзу. Кроме того, золотую медаль чемпионата мира-2010 достанется британке Дженнифер Медоуз, серебро - американке Алисии Монтаньо, а бронза - Анне Уиллард.