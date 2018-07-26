CAS оставил в силе решение о лишении Лебедевой и Абакумовой медалей Олимпиады-2008

Спортивный арбитражный суд (CAS) на официальном сайте сообщил об отклонении апелляций велогонщицы Екатерины Гниденко, а также легкоатлеток Марии Абакумовой и Татьяны Лебедевой. Российские спортсменки пытались оспорить решение об аннулировании их результатов на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов из-за нарушения антидопинговых правил.

Представители атлеток не сумели убедить судей в том, что методы, с помощью которых в допинг-пробах их клиенток были обнаружены следы запрещенных веществ, не соответствовали международным стандартам.

Напомним, МОК по итогам перепроверок допинг-проб с Игр-2008 лишил Лебедеву двух серебряных медалей, Абакумову – одной награды такого же достоинства. Результат Гниденко, занявшей на Олимпиаде-2012 восьмое место в кейрине, также был аннулирован.