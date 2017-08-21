CAS оставил в силе пожизненные дисквалификации Балахничева и Мельникова

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции об отмене пожизненных дисквалификаций экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и экс-старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова, информирует пресс-служба организации. Также в силе оставлено пожизненное отстранение экс-консультанта по маркетингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Папы Массаты Диака.

Напомним, что комитет по этике ИААФ в январе 2016 года принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, который ранее также занимал пост казначея ИААФ, Алексея Мельникова и сына экс-президента ИААФ Папы Массаты Диака.