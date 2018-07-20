CAS на четыре года дисквалифицировал легкоатлета Копейкина

Спортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал чемпиона России по прыжкам в длину 2016 года Василия Копейкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Допинг-проба 30-летнего спортсмена дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Дисквалификация Копейкина отсчитывается с 4 мая 2017 года. Все его результаты, показанные с 6 декабря 2016 года по 4 мая 2017 года, аннулированы. Решение CAS может быть обжаловано.

Копейкин также является двукратным чемпионом России в помещении (2015, 2016 годы).

Ранее стало известно, что ИААФ подозревает 14 россиян, среди которых олимпийский чемпион, в употреблении допинга