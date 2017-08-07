16:17 7 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

CAS дисквалифицировал Кривова на три года, Евдокимову - на четыре

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о дисквалификации российских спортсменов Андрея Кривова (спортивная ходьба) и Натальи Евдокимовой (бег на средние дистанции), сообщает официальный сайт ВФЛА. Спортсмены признаны виновными в нарушении антидопинговых правил ИААФ.

– Андрей Кривов дисквалифицирован на 3 года на основании абнормальных показателей гематологического профиля в биологическом паспорте с 12 апреля 2016 года, – говорится в сообщении ВФЛА. – Аннулированию подлежат результаты спортсмена, достигнутые в период с 20.05.2011 по 06.07.2013 гг.

Наталья Евдокимова дисквалифицирована также на основании отклонений в паспорте крови на 4 года – с 14 апреля 2016 года. Результаты спортсменки с 17.08.2009 по 29.05.2012 гг подлежат аннулированию.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/86887

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Биопаспорта пошли вход и, судя по новостям, эффективны.

19:26 7 августа