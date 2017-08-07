CAS дисквалифицировал Кривова на три года, Евдокимову - на четыре

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о дисквалификации российских спортсменов Андрея Кривова (спортивная ходьба) и Натальи Евдокимовой (бег на средние дистанции), сообщает официальный сайт ВФЛА. Спортсмены признаны виновными в нарушении антидопинговых правил ИААФ.

– Андрей Кривов дисквалифицирован на 3 года на основании абнормальных показателей гематологического профиля в биологическом паспорте с 12 апреля 2016 года, – говорится в сообщении ВФЛА. – Аннулированию подлежат результаты спортсмена, достигнутые в период с 20.05.2011 по 06.07.2013 гг.

Наталья Евдокимова дисквалифицирована также на основании отклонений в паспорте крови на 4 года – с 14 апреля 2016 года. Результаты спортсменки с 17.08.2009 по 29.05.2012 гг подлежат аннулированию.