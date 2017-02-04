Бывший тренер Юлии Степановой решил уйти из легкой атлетики

Бывший личный тренер российской бегуньи Юлии Степановой Владимир Мохнев принял решение уйти из легкой атлетики, сообщает ТАСС. Степанова стала информатором ВАДА о допинге в российской легкой атлетике. Мохнев был отстранен от работы на основании показаний Степановой, но успешно оспорил решение в суде.

- Я подавал иск в гражданский суд, - сказал Мохнев. - В мае дело я выиграл и полностью оправдан. Тем не менее, после этой истории в системе легкой атлетики я больше не работаю, у меня другая деятельность.

В декабре 2016 года решением CAS Мохнев был дисквалифицирован на 10 лет.

- Мы с адвокатом хотели подать в суд на это решение, но пришло письмо, уточняющее, что вердикт вынесен без права на подачу апелляции, - уточнил он. - Я считаю себя невиновным. Я бы обратился в Европейский суд по правам человека, но у меня не хватит денег на это обращение, кроме того, не хочу навредить российской легкой атлетике. Мне очень обидно, что я всю жизнь проработал в этом виде спорта, а закончил деятельность таким образом. Но сейчас я больше всего хочу, чтобы наших спортсменов допустили к международным стартам.