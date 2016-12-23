Бывший тренер информатора ВАДА Степановой намерен оспорить 10-летнюю дисквалификацию

Бывший тренер информатора ВАДА легкоатлетки Юлии Степановой Владимир Мохнев намерен оспорить 10-летнюю дисквалификацию. Сегодня CAS объявил, что Мохнев был уличен в нарушении правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), касающихся владения и сбыта запрещенных ВАДА веществ.

– Я вообще не пойму, за что меня дисквалифицировали, – цитирует ТАСС Мохнева. – Я не верю, что Степанова попалась на допинге. Муж у нее шпион, который завербован американцами. Какое распространение, какое хранение? Ко мне никто не приходил, никто за руку не брал. Откуда они это взяли? За что меня дисквалифицировать на десять лет? Мне нужно оспаривать это решение. Как этого не делать? Я обращусь к адвокатам.

В декабре 2014 года Степанова и ее муж Виталий выступили в роли основных действующих лиц фильма немецкой телекомпании ARD "Секретное дело "Допинг". По данным авторов киноленты, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров.