Бывший тренер информатора ВАДА Степановой намерен оспорить 10-летнюю дисквалификацию

Бывший тренер информатора ВАДА легкоатлетки Юлии Степановой Владимир Мохнев намерен оспорить 10-летнюю дисквалификацию. Сегодня CAS объявил, что Мохнев был уличен в нарушении правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), касающихся владения и сбыта запрещенных ВАДА веществ.
– Я вообще не пойму, за что меня дисквалифицировали, – цитирует ТАСС Мохнева. – Я не верю, что Степанова попалась на допинге. Муж у нее шпион, который завербован американцами. Какое распространение, какое хранение? Ко мне никто не приходил, никто за руку не брал. Откуда они это взяли? За что меня дисквалифицировать на десять лет? Мне нужно оспаривать это решение. Как этого не делать? Я обращусь к адвокатам.
В декабре 2014 года Степанова и ее муж Виталий выступили в роли основных действующих лиц фильма немецкой телекомпании ARD "Секретное дело "Допинг". По данным авторов киноленты, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров.
Kharyok1
Спортивные конфликты - это сфера контрактного права, а не общественного. Потому суды общей юрисдикции не будут рассматривать эти дела. А если и возьмутся по иску одной из сторон - спортивные федерации и МОК быстро дисквалифицируют такую национальную федерацию, что это допустила. Общий принцип: дисциплинарные, процедурные вопросы - это всё сфера контрактного права и рассматриваются в спортивных судах вплоть до высшего спортивного в Лозанне.
10:26
mobile_actor
Спортивные конфликты не подпадаю под юрисдикцию общих судов. Это еще хорошо, что сейчас CAS существует. Пока CAS не было, все решали сами спортфедерации.
22:07 23 декабря
_sg
C чего это? Спортивные суды - это баловство. Вот суды общей юрисдикции объяснят всё про кузькину мать
21:58 23 декабря
mobile_actor
Максимум, что возможно: апелляция в том же CAS. Никаким другим судам это неподсудно.
21:49 23 декабря