Бывший менеджер сборной Кении - под следствием о распространении допинга

Бывший менеджер олимпийской сборной Кении по легкой атлетике Майкл Ротич подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает Daily Star. Во вторник он предстал перед судьей Фрэнсисом Андайи. По версии следствия, в январе-феврале 2016 года он вступил в сговор с другими лицами с целью распространения запрещенных препаратов среди кенийских спортсменов. Они якобы планировали использовать клинику святого Луки в Элдорете для приема допинга.

Ротич был менеджером сборной Кении на Олимпиаде-2016. По ходу Игр он был депортирован из Рио-де-Жанейро из-за проблем в организации антидопинговой деятельности.