14:23 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Бутов снялся с выборов главы ВФЛА

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов принял решение снять свою кандидатуру с выборов президента организации. Таким образом, на пост главы организации претендуют ее действующий руководитель Дмирий Шляхтин и олимпийский чемпион Андрей Сильнов.

Напомним, ранее свою кандидатуру в пользу Шляхтина сняла и двукратная победительница Игр Елена Исинбаева.

В первом туре глава организации выбран не был. За Шляхтина было отдано 32 голоса, за Сильнова – 20. (Мария МАРКОВА)

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3857552

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