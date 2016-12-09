Бутов снялся с выборов главы ВФЛА

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов принял решение снять свою кандидатуру с выборов президента организации. Таким образом, на пост главы организации претендуют ее действующий руководитель Дмирий Шляхтин и олимпийский чемпион Андрей Сильнов.

Напомним, ранее свою кандидатуру в пользу Шляхтина сняла и двукратная победительница Игр Елена Исинбаева.

В первом туре глава организации выбран не был. За Шляхтина было отдано 32 голоса, за Сильнова – 20. (Мария МАРКОВА)