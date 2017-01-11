Бутов покинул пост директора "Русской зимы"

Генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов сообщил, что покидает пост директора легкоатлетического турнира "Русская зима". Эту должность он занимал на протяжении 15 лет. В этом году соревнования пройдут 4 и 5 февраля в манеже ЦСКА.

"После 15 лет работы в качестве руководителя легкоатлетических соревнований в крытом манеже "Русская зима" я покидаю должность директора. Все это время соревнования организовывались Всероссийской федерацией легкой атлетики, а я участвовал в привлечении инвестиций для проведения турнира. В нынешнем году вновь избранный президент ВФЛА решил назначить на эту должность другого человека. Благодарю всех, кто все эти годы участвовал в организации "Русской зимы". Теперь начинается новая жизнь соревнований, и я желаю им удачи. Надеюсь, турнир будет продолжаться", - написал Бутов в Facebook.