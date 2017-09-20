Бубка заявил, что перевод 45 тысяч долларов Балахничеву был законным

Член МОК Сергей Бубка заявил, что перевод 45 тысяч долларов на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является бывший глава ВФЛА Валентин Балахничев, стал оплатой за услуги, связанные с развитием турнира "Звезды шеста". Он отметил, что перевод не был незаконным.

Ранее издание Le Monde сообщило, что Бубка перевел средства, конечным получателем которого был Балахничев. Также утверждалось, что за день до этого перевода с указанного счета был совершен аналогичный перевод компании, которая принадлежит сыну экс-президента ИААФ Ламина Диака.

- Я полностью отрицаю, что сделал что-то незаконное, - цитирует L'Eqiupe Бубку. - Выплаты Балахничеву совершались в качестве оплаты за услуги, связанные с развитием турнира по прыжкам с шестом "Звезды шеста".