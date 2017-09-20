Бубка отрицает обвинения в коррупции

Член МОК, первый вице-президент ИААФ Сергей Бубка опровергает обвинения в коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК. Ранее французское издание Le Monde обвинило Бубку в том, что он перечислил 45 тысяч долларов в офшорную компанию New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является бывший казначей ИААФ и президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. Кроме того, по данным издания, за день до этого с данного счета был осуществлен перевод аналогичной суммы на счет компании, принадлежащей сыну бывшего президента ИААФ Ламина Диака.

Балахничев ранее заявил, что данные выплаты были связаны с развитием турнира "Звезды шеста", о законности платежа заявил СМИ и сам Бубка.

- Господин Бубка опроверг данные утверждения. Как только появилась подобная информация, то Бубка незамедлительно связался с комиссиями по этике ИААФ и МОК, - сказал представитель МОК.