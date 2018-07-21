Бронзовый призер Рио-2016 Кендрикс победил в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Бронзовый призер Олимпиады-2016 американец Сэм Кендрикс занял первое место в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.



Кендрикс взял планку на высоте 5,92 метра. Второе место занял француз Рено Лавиллени (5,86), замкнул тройку лучших швед Арман Дюплантис (5,86), уступивший французу по количеству попыток.



В беге на 400 метров с барьерами у женщин первой финишировала американка Шамьер Литтл (53,95 секунды), на втором месте расположилась Жанив Расселл из Ямайки (53,96), на третьем - американка Далила Мухаммад (54,86).



В метании копья у женщин лучшей стала китаянка Хуэйхуэй Люй (65,54 метра), второе место заняла чешка Никола Огродникова (65,36), третье - австралийка Келси-Ли Робертс (64,11).



Британка Шара Проктор выиграла соревнования в прыжках в длину (6,91 метра), второй стала ее соотечественница Лоррейн Юген (6,88), третьей - австралийка Брук Стрэттон (6,76).