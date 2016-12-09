14:05 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Британский легкоатлет считает, что антидопинговое расследование нужно проводить не только в России

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Британский легкоатлет, бронзовый призер Олимпиады-2008 в эстафете 4x400 м Эндрю Стил выразил мнение, что расследование по допингу необходимо провести не только в России, но и в других странах. Напомним, что сегодня Ричард Макларен представит вторую часть отчета о допинге в российском спорте. На основании первой части ряд российских спортсменов не поехали на Олимпиаду в Рио, а от Паралимпиады была отстранена вся команда.

- Если вся система не работает, не думаю, что нужно проводить большую проверку только в России. Думаю, подобные отчеты должны быть по каждой федерации, - сказал Стил.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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