Британский легкоатлет Левайн временно дисквалифицирован из-за допинга

Британское антидопинговое агентство временно отстранило от соревнований британского бегуна Найджела Левайна, сообщает BBC. В декабре в пробе 28-летнего спортсмена был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол, который помогает сжиганию веса.
Левайн является двукратным чемпионом Европы в эстафете 4х400 метров, а также трехкратным медалистом чемпионатов мира.
sukhoy63
на каком то старье попался позорник. Пальчиком погрозят и оправдают, первый раз что ли.
22:22
Dymanomashina
А что не пожизненно с возвращением всех медалей? Нацией не вышел?
20:36
spetrov
Давно пора вообще перестать англичан и американцев отстранять. Ну только если за домогательства.
17:31
NapoliFC
больше 2-х месяцев не дадут.
17:16
AndreyIvanovich
Опять какой-нибудь брат сват и тд по чистой случайности и неосторожности перепутал препараты
17:15
shpasic
просто кто-то на него в метро чихнул!
17:08