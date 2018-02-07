17:00 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Британский легкоатлет Левайн временно дисквалифицирован из-за допинга

6

Британское антидопинговое агентство временно отстранило от соревнований британского бегуна Найджела Левайна, сообщает BBC. В декабре в пробе 28-летнего спортсмена был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол, который помогает сжиганию веса.

Левайн является двукратным чемпионом Европы в эстафете 4х400 метров, а также трехкратным медалистом чемпионатов мира.

6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

sukhoy63

на каком то старье попался позорник. Пальчиком погрозят и оправдают, первый раз что ли.

22:22

Dymanomashina

А что не пожизненно с возвращением всех медалей? Нацией не вышел?

20:36

spetrov

Давно пора вообще перестать англичан и американцев отстранять. Ну только если за домогательства.

17:31

NapoliFC

больше 2-х месяцев не дадут.

17:16

AndreyIvanovich

Опять какой-нибудь брат сват и тд по чистой случайности и неосторожности перепутал препараты

17:15

shpasic

просто кто-то на него в метро чихнул!

17:08