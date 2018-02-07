Британский легкоатлет Левайн временно дисквалифицирован из-за допинга

Британское антидопинговое агентство временно отстранило от соревнований британского бегуна Найджела Левайна, сообщает BBC. В декабре в пробе 28-летнего спортсмена был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол, который помогает сжиганию веса.

Левайн является двукратным чемпионом Европы в эстафете 4х400 метров, а также трехкратным медалистом чемпионатов мира.