Британка Муир выиграла дистанцию 1500 метров на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по легкой атлетике в беге на 1500 метров у женщин победу одержала спортсменка из Великобритании Лаура Муир. Второе место заняла полячка София Эннауи, на третьей позиции еще одна британка Лаура Уэйман.

Соревнования проходили в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Бег на 1500 метров

Женщины

1. Лаура Муир (Великобритания) 4.02,32

2. София Эннауи (Польша) 4.03,08

3. Лаура Уэйман (Великобритания) 4.03,74