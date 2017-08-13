Британцы завоевали золото ЧМ в эстафете, Болт получил травму в последнем старте в карьере

Мужская сборная Великобритании завоевала золото чемпионата мира-2017 в эстафете. Команда бежала в составе Чиджинду Уджи, Адама Джемили, Дэниэла Тэлбота и Нетанила Митчелл-Блэйка.

Серебро завоевала сборная США (Майк Роджерс, Джастин Гэтлин, Джейлен Бэйкон, Кристиан Коулмэн). Бронзу взяли японцы (Шухэй Тада, Шота Илдзука, Йошихиде Кирью, Кенджи Фуджимитсу).

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт бежал заключительный этап за сборную Ямайки, но получил травму и не смог финишировать. Ранее он неоднократно говорил, что чемпионат мира-2017 станет для него заключительным стартом в карьере. Таким образом, этот забег стал для него последним на профессиональном уровне, если, конечно, мировой рекордсмен в беге на 100 и 200 м не передумает уходить из спорта.

Ранее Болт на ЧМ-2017 завоевал бронзу на дистанции 100 м.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета 4x100 м

1. Великобритания - 37,47

2. США - 37,52

3. Япония - 38,04