Борзаковский выдвинут на пост вице-президента ВФЛА от Московской области

Президент Федерации легкой атлетики Московской области Виктор Хохлов сообщил, что главный тренер сборной России, олимпийский чемпион 2004 года Юрий Борзаковский выдвинут на пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от организации, а чемпион Олимпиады 2008 года Андрей Сильнов – на должность президента ВФЛА. Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря.

– На пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики мы выдвигаем Юрия Борзаковского, а Андрей Сильнов выдвинут на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, – цитирует "Р-Спорт" Хохлова. – Такое решение было принято сегодня.