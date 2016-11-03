14:45 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Борзаковский выдвинут на пост вице-президента ВФЛА от Московской области

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Президент Федерации легкой атлетики Московской области Виктор Хохлов сообщил, что главный тренер сборной России, олимпийский чемпион 2004 года Юрий Борзаковский выдвинут на пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от организации, а чемпион Олимпиады 2008 года Андрей Сильнов – на должность президента ВФЛА. Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря.

– На пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики мы выдвигаем Юрия Борзаковского, а Андрей Сильнов выдвинут на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, – цитирует "Р-Спорт" Хохлова. – Такое решение было принято сегодня.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161103/1111732983.html

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