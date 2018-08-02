Борзаковский сможет посетить чемпионат Европы по аккредитации

Глава пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева сообщила о предоставлении аккредитации на чемпионат Европы главному тренеру сборной России Юрию Борзаковскому. Ранее представитель ВФЛА заявляла, что олимпийский чемпион сможет посетить турнир в Берлине только в качестве болельщика.

– Европейская легкоатлетическая ассоциация аккредитовала Юрия Борзаковского на чемпионат Европы как официальное лицо, – цитирует "Р-Спорт". Юхареву. – Международная ассоциация легкоатлетических федераций дала на это разрешение.

Напомним, на чемпионате Европы-2018 в нейтральном статусе выступят 30 российских легкоатлетов. Соревнования пройдут с 6 по 12 августа.