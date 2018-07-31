Борзаковский поедет на чемпионат Европы в качестве зрителя

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский полетит в Берлин на чемпионат Европы в качестве зрителя. Соревнования пройдут в Германии с 6 по 12 августа, россияне выступят на них в нейтральном статусе из-за временного лишения ВФЛА членства в ИААФ.

– Борзаковский летит в Берлин как зритель и пойдет на стадион по билетам, – цитирует "Р-Спорт" руководителя пресс-службы ВФЛА Наталью Юхареву.

По ее словам, три сотрудника национальной федерации получили от Европейской легкоатлетической ассоциации допуск на включение в состав делегации на чемпионате Европы. В этот список вошли глава делегации, начальник отдела спортивных программ Елена Орлова, антидопинговый координатор федерации Елена Иконникова и сама Юхаерва.