Борзаковский назвал достойным результат Шубенкова на турнире в Шанхае

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский выразил мнение, что чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков показал достойный результат, заняв пятое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае. Спортсмен преодолел дистанцию за 13,35 секунды.

Ранее прыгунья с шестом Ольга Муллина первой из россиян выиграла международный турнир после допуска отечественных легкоатлетов к участию в соревнованиях под нейтральным флагом.

- Я очень рад, что еще два наших спортсмена получили возможность выступать на международных стартах. Это очень важно для их соревновательной практики и подготовки к главному старту сезона - чемпионату мира, - приводит ТАСС слова Борзаковского. - Что касается результатов, которые показали сегодня Шубенков и Муллина, то они для середины мая вполне достойные. В последующих стартах эти спортсмены еще проявят себя.

Шубенков планирует выступить в Юджине, на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме и Париже, а также на этапе "Гран-при" ИААФ "Золотая шиповка", который пройдет в Чехии.

- До чемпионата мира почти три месяца, спортсмены постепенно будут набирать форму и должны выйти на пик к главному старту, - продолжил Борзаковский. - Несмотря на то что наши спортсмены сейчас выступают в нейтральном статусе, они не чувствуют себя в одиночестве. Я нахожусь с ними и их личными тренерами в постоянном контакте. Совсем недавно я виделся и с Шубенковым, и с Муллиной, когда они были на сборе. Мы проговаривали с ними всю дальнейшую работу, тренировочный процесс находится полностью под контролем.