Болт - журналистам: "Допинг? Мы упорно работаем в то время, как вы просто сидите и стучите по клавиатуре"

Ямайский спринтер Усэйн Болт после финального забега на 100 метров на чемпионате мира отметил, что недоволен критиками, которые рассуждают о снижении результатов на стометровой дистанции из-за ужесточения допиг-контроля. 11-кратный чемпион мира считает, что стучать по клавиатуре гораздо проще, чем ежедневно тренироваться для достижения цели.

- Я считаю это очень неуважительно, - приводит AFP слова Болта. - Мы проделали тяжелую работу, Гэтлин и я доказывали это последние годы. Коулмэн проделал колоссальную работу и показал, что будет великим спортсменом. Есть травмы, не всегда все складывается так, как ты хочешь. Есть много факторов, которые влияют на результат.

Мы упорно работаем, тренируемся каждый день, в то время, как вы просто сидите и стучите по клавиатуре.