Болт вышел в финал чемпионата мира со вторым результатом

Ямаец Усэйн Болт пробился в финал чемпионата мира в Лондоне в беге на 100 метров. Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира на 100 и 200 м, финишировал вторым в своем забеге, уступив 0,01 секунды американцу Кристиану Коулмену, чей результат 9,97 секунды.

В финал также вышли ямаец Йохан Блэйк (10,04), британец Рис Прескод (10,05), южноафриканец Акани Симбине (10,05), американец Джастин Гэтлин (10,09), француз Джимми Вико (10,09) и китанец Су Бинтянь (10,10).

Ранее Болт заявил, что ЧМ-2017 станет последним стартом в его карьере.