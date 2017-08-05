21:42 5 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Болт вышел в финал чемпионата мира со вторым результатом

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Ямаец Усэйн Болт пробился в финал чемпионата мира в Лондоне в беге на 100 метров. Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира на 100 и 200 м, финишировал вторым в своем забеге, уступив 0,01 секунды американцу Кристиану Коулмену, чей результат 9,97 секунды.

В финал также вышли ямаец Йохан Блэйк (10,04), британец Рис Прескод (10,05), южноафриканец Акани Симбине (10,05), американец Джастин Гэтлин (10,09), француз Джимми Вико (10,09) и китанец Су Бинтянь (10,10).

Ранее Болт заявил, что ЧМ-2017 станет последним стартом в его карьере.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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staerswimmer23 А они пешком шли что-ли, или в Лондоне дорожка гравийная? ============== в горку ...

22:02 5 августа

staerswimmer23

А они пешком шли что-ли, или в Лондоне дорожка гравийная?

21:52 5 августа