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Болт впервые после Олимпиады-2016 принял участие в соревнованиях

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Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт впервые принял участие в соревнованиях после Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. 30-летний ямайский спринтер выступил на дистанции 150 метров на коммерческом турнире в Мельбурне и одержал победу, показав время 15,28 с., тогда как его личный рекорд на этой дистанции составляет 14,35 с. и был установлен в 2009 году в Манчестере.

– Я впервые вошел в соревновательную форму в феврале, – цитирует AFP Болта. – Доволен, что смог поработать хорошо. Чувствовал себя уверенно, старался не получить травму. До чемпионата мира несколько месяцев, так что нужно сохранить себя в форме.

Также Болт выступил в смешанной эстафете 4х100, где его партнерами стали соотечественники Асафа Пауэлл и Наташа Моррисон, а также американка Дженеба Тармо.

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Материалы REN-TV

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