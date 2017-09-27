Болт принял участие в Октоберфесте

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт принял участие в знаменитом пивном фестивале Октоберфест в Баварии, сообщает The Sun. Ямайский спринтер, завершивший карьеру, был замечен в пивных ресторанах фестиваля в Мюнхене вместе со своей подругой Кейси Беннетт.
Октоберфест проводится в течение 18 дней, ежегодно его посещают более 6 миллионов человек. Знаменитости регулярно отмечаются на этом фестивале пива и аттракционов.
Usain Bolt having the time of his life as he kicks back at Oktoberfest https://t.co/zg7w8NxEMI pic.twitter.com/UxFqXdZ1aa– Sun Sport (@SunSport) 27 сентября 2017 г.