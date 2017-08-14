Болт попрощался с болельщиками. Видео

Многократный рекордсмен мира и олимпийский чемпион Усэйн Болт попрощался с болельщиками в заключительный день чемпионата мира в Лондоне. Ямайский спринтер пробежал круг почета на стадионе.
Напомним, что в субботу во время финала в эстафете 4х100 м Болт получил травму и не смог закончить забег. Ранее он сообщил, что ЧМ в Лондоне станет для него последним стартом в карьере.
Драма в финале. Болт закончил карьеру падением //
"Грустное прощание Болта"
Один из главных спортивных моментов года.– Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 13 августа 2017 г.
Усэйн Болт завершает круг почета и прощается с легкой атлетикой 🙌⚡👏 pic.twitter.com/zfRMawYj2j
ladafan
болт православный
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