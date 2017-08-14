Болт попрощался с болельщиками. Видео

Многократный рекордсмен мира и олимпийский чемпион Усэйн Болт попрощался с болельщиками в заключительный день чемпионата мира в Лондоне. Ямайский спринтер пробежал круг почета на стадионе.

Напомним, что в субботу во время финала в эстафете 4х100 м Болт получил травму и не смог закончить забег. Ранее он сообщил, что ЧМ в Лондоне станет для него последним стартом в карьере.

Драма в финале. Болт закончил карьеру падением //

"Грустное прощание Болта"