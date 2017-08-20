Болт отметил завершение карьеры, потратив 7700 евро в клубе

Ямайский спринтер Усэйн Болт отметил завершение карьеры походом в ночной клуб в Лондоне, где потратил около 7700 евро, утверждает Mirror. Экс-спортсмен и его друзья заказали пять бутылок шампанского, бутылку водки, три бутылки коньяка, 23 банки энергетика и 18 банок газировки. Ямаец также оставил около 550 евро чаевых.

– Он всем покупал напитки. Это была сумасшедшая вечеринка, – сказал очевидец.

Напомним, чемпионат мира-2017 стал для Болта последним турниром в карьере. Во время последнего старта он получил травму и не смог добежать до финиша.