10:55 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Болт отметил завершение карьеры, потратив 7700 евро в клубе

Чек Усэйна БОЛТА в ночном клубе. Фото Mirror
Чек Усэйна БОЛТА в ночном клубе. Фото Mirror
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Ямайский спринтер Усэйн Болт отметил завершение карьеры походом в ночной клуб в Лондоне, где потратил около 7700 евро, утверждает Mirror. Экс-спортсмен и его друзья заказали пять бутылок шампанского, бутылку водки, три бутылки коньяка, 23 банки энергетика и 18 банок газировки. Ямаец также оставил около 550 евро чаевых.

– Он всем покупал напитки. Это была сумасшедшая вечеринка, – сказал очевидец.

Напомним, чемпионат мира-2017 стал для Болта последним турниром в карьере. Во время последнего старта он получил травму и не смог добежать до финиша.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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The glory !

Нищеброд , кокошка с мамашкой с ним даже не поздароваются

11:10

raver87

Слабовато по нашим меркам) Кокорина вспоминать не хочется, слишком хорошо стартовал.

11:04

hant64

Кокорин с Мамаевым, наверное, будут угорать со смеху от такой новости)))

11:03