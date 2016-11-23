12:36 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Болт может занять должность в ИААФ

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Спринтер Усэйн Болт, который является девятикратным олимпийским чемпионом, заинтересован в работе в структуре Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Ранее глава организации Себастьян Коэ подчеркнул, что хочет пригласить спортсмена после завершения карьеры.

- Знаю, что спорту нужна помощь, - приводит Bild слова Болта. - Мне нравится мысль о том, что я могу ему помочь. Мне бы хотелось остаться в спорте и после завершения карьеры.

Напомним, 30-летний ямайский легкоатлет ранее заявлял о том, что завершит выступления после чемпионата мира 2017 года в Лондоне.

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