Болт, Мо Фара и Семеня номинированы ИААФ на звание легкоатлетов года

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, четырехкратный победитель Игр Мо Фара и олимпийская чемпионка-2016 Кастер Семеня вошли в список претендентов на звание легкоатлетов года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает пресс-служба организации. На этой неделе стартует голосование, в котором примут участие члены совета ИААФ, члены международных и национальных легкоатлетических федераций, ведущие спортсмены, представители прессы, партнеры ИААФ и также болельщики. По окончании голосования, которое завершится 1 ноября, ИААФ объявит тройки финалистов у мужчин и женщин. Имена победителей будут озвучены 2 декабря.

Полностью состав претендентов выглядит следующим образом:

мужчины – Усэйн Болт, Тьяго Браз да Силва, Эштон Итон, Мо Фара, Элиуд Кипчоге, Консеслус Кипруто, Омар Маклеод, Дэвид Рудиша, Кристиан Тэйлор, Уэйд ван Никерк;

женщины – Алмаз Аяна, Руфь Бейтиа, Вивиан Черуйот, Кендра Харрисон, Катрин Ибаргуэн, Бахрейна Рут Джебет, Сандра Перкович, Кастер Семеня, Элейн Томпсон, Анита Влодарчик.