Болт испытывает боль, но выйдет на последнюю эстафету в своей карьере

Ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что примет участие в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира, несмотря на проблемы со здоровьем. Этот забег, который состоится в Лондоне в субботу, станет для него последним в карьере.

- Я чувствую, что мы готовы к эстафете, - приводит Reuters слова Болта. - Я всегда с удовольствием бегу за команду. Посмотрим, как подготовились парни. Физически я в порядке. Есть небольшая боль, но я справлюсь. Сделаю все, что будет в моих силах. Как и всегда.