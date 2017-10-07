Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт был замечен в ресторане быстрого питания в Бристоле, сообщает Daily Mail. Ямайский спринтер вышел оттуда с полным пакетом крылышек, после чего отправился курить кальян.
Ранее Болт заявлял о том, что он во время Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине, съел около тысячи куриных крылышек, так как местная еда ему пришлась не по вкусу.
Напомним, чемпионат мира-2017 стал для Болта последним турниром в карьере. Во время последнего старта он получил травму и не смог добежать до финиша.
So just walked into KFC in Bristol, who’s stood there, it’s only Usain Bolt 😨 pic.twitter.com/Rbpo2hrFQR– Louis (@Louis_Anderson) 4 октября 2017 г.
PvsZ
Ну зашёл фастмэн в фастфуд, и что теперь-то? В чём повод для новости? Ему из дома уже выйти нельзя? Он ваще-то уже завершил карьеру (наверное), может делать что хочет и питаться чем хочет.
10:59