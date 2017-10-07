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10:53 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Болт был замечен в ресторане быстрого питания в Бристоле

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Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт был замечен в ресторане быстрого питания в Бристоле, сообщает Daily Mail. Ямайский спринтер вышел оттуда с полным пакетом крылышек, после чего отправился курить кальян.

Ранее Болт заявлял о том, что он во время Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине, съел около тысячи куриных крылышек, так как местная еда ему пришлась не по вкусу.

Напомним, чемпионат мира-2017 стал для Болта последним турниром в карьере. Во время последнего старта он получил травму и не смог добежать до финиша.

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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PvsZ

Ну зашёл фастмэн в фастфуд, и что теперь-то? В чём повод для новости? Ему из дома уже выйти нельзя? Он ваще-то уже завершил карьеру (наверное), может делать что хочет и питаться чем хочет.

10:59