Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт был замечен в ресторане быстрого питания в Бристоле, сообщает Daily Mail. Ямайский спринтер вышел оттуда с полным пакетом крылышек, после чего отправился курить кальян.

Ранее Болт заявлял о том, что он во время Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине, съел около тысячи куриных крылышек, так как местная еда ему пришлась не по вкусу.