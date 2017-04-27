Болгарская бегунья Дынекова оправдана по делу о допинге

Рекордсменка Болгарии в беге на 3000 м с препятствиями Сильвия Дынекова оправдана по делу в употреблении запрещенных веществ. Как сообщает vesti.bg, пересмотром дела Дынековой занималась Дисциплинарная комиссия НОК Болгарии. Изначально дело планировалось передать ИААФ, однако та не признала Дынекову элитной спортсменкой, вернув расследование на национальный уровень.

Болгарская федерация легкой атлетики отстранила Дынекову от Олимпиады-2016 из-за обнаружения во внесоревновательной допинг-пробе спортсменки запрещенного вещества эритропоэтина. Дынекова вину не признала и обжаловала дисквалификацию. Дисциплинарная комиссия НОК Болгарии оправдала ее, не найдя доказательств нарушения спортсменкой антидопинговых правил.