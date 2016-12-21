17:11 21 декабря | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Более 60 российских легкоатлетов попали в пул допинг-тестирования ИААФ

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Фамилии 61 российского легкоатлета попали в декабрьский список допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), информирует пресс-служба организации. Каждый из этих спортсменов должен проходить тестирования во внесоревновательный период.

В феврале 2016-го в пуле упоминалось более 200 россиян. К сентябрю их количество уменьшилось до 49. Атлеты обязаны соблюдать требования по предоставлению информации о своем местонахождении. Спортсмены из пула ИААФ могут быть проверены по решению организации в любой момент.

В обновленном пуле допинг-тестирования ИААФ появились 12 новых фамилий российских легкоатлетов

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