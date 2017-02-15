Более 20 легкоатлетов из России подали заявки на участие в чемпионате Европы под нейтральным флагом

Спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников заявил, что 21 легкоатлет из России подали индивидуальные заявки на участие в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, информирует "Р-Спорт".

Ранее ИААФ подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом, подобные заявки в международную федерацию отправили более 40 российских спортсменов.

Заявку на участие на чемпионате Европы под нейтральным флагом подали Анастасия Калина, Елена Коробкина, Анжелика Сидорова, Мария Кучина, Ольга Муллина, Кристина Сивкова, Иван Ухов, Светлана Школина, Евгения Соловьева, Максим Афонин, Анна Щагина, Анна Кукушкина, Даниил Цыплаков, Константин Толоконников, Люкман Адамс, Александра Гуляева, Илья Шкуренев, Александр Лесной, Александр Меньков, Валентин Смирнов и Алексей Федоров.

Прыгунья в длину Дарья Клишина, которая тренируется в США, была единственной российской легкоатлеткой, выступившей на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Ранее Клишина выражала надежду, что не будет одна на чемпионате Европы, который пройдет в Белграде с 3 по 5 марта.