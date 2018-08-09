Белоруска Герман выиграла чемпионат Европы в беге на 100 метров с барьерами

На чемпионате Европы по легкой атлетике белорусская спортсменка Эльвира Герман стала лучшей в беге на 100 метров с барьерами среди женщин. В тройку призеров также попали немки Памела Дуткевич и Синди Роледер.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Бег на 100 метров с барьерами

Женщины

Финал

1. Эльвира Герман (Белоруссия) 12,67

2. Памела Дуткевич (Германия) 12,72

3. Синди Роледер (Германия) 12,77