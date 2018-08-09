Белоруска Герман выиграла чемпионат Европы в беге на 100 метров с барьерами

На чемпионате Европы по легкой атлетике белорусская спортсменка Эльвира Герман стала лучшей в беге на 100 метров с барьерами среди женщин. В тройку призеров также попали немки Памела Дуткевич и Синди Роледер.
Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Легкая атлетика
Берлин (Германия)
Бег на 100 метров с барьерами
Женщины
Финал
1. Эльвира Герман (Белоруссия) 12,67
2. Памела Дуткевич (Германия) 12,72
3. Синди Роледер (Германия) 12,77