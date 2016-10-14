Белобородова оспорит дисквалификацию в суде после снятия санкций с России

Метательница молота Татьяна Белобородова, которая была дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом (МОК) за употребление допинга, подчеркнула, что считает возможным подавать иск в суд на решение о своей дисквалификации после того, как с России будут сняты санкции и легкоатлеты будут допущены к выступлениям на международной арене. МОК во вторник дисквалифицировал Белобородову за употребление допинга и лишил ее золота Олимпийских игр 2012 года.

– Считаю возможным подавать в суд на решение о дисквалификации и разбираться после того, когда снимут санкции с России, когда наши спортсмены в полном объеме будут выступать на международной арене, – приводит "Р-Спорт" слова Белобородовой. – Я знаю, как готовилась, выступала. Знаю, сколько сдавала допинг-контролей – до, во время, после соревнований... Мы находились по полгода на сборах за границей. Спустя столько времени мне говорят, что у меня положительная проба. Но я сдавала очень много допинг-контролей.

Все, что сейчас происходит, могу предположить, что это от слабости людей, которые этим занимаются, от неуверенности. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех за поддержку. Нас пытаются как-то рассорить, расшатать, вывести из равновесия. Но мы россияне, мы едины, и я абсолютно уверенна, что я соревновалась честно. Это, повторюсь еще раз, беспредел, который творится в мире, и с этим все связано. Бог все видит, и, если моя медаль сделает шаг к миру, кому-то станет легче – пусть так будет.

Я сама не знаю, что случилось. Не знаю, как это получается, почему моя проба получилась положительной, когда я сдавала в деревне олимпийской допинг-контроль и все было в порядке. А сейчас вдруг стало не в порядке. Мы будем отстаивать свое имя. Нужно время.